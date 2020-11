Der chinesische Batteriehersteller SVolt Energy kündigt eine bis zu zwei Milliarden Euro schwere Investition im Saarland an. An den beiden Standorten Überherrn und Heusweiler sollen bis Ende 2023 bis zu 2000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Auf der Automesse IAA 2019 hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass es einen Standort für eine Fabrik in Europa suche. Am Dienstag, 17. November, gab es bekannt, dass es sich für das Saarland entschieden habe. An den beiden Standorten seien eine Modul- und Pack-Fabrik sowie eine hochmoderne Zellfabrik mit einer Produktionskapazität von 24 Gigawattstunden im Endausbau entstehen. Dies entspreche den Batterien für 300 000 bis 500 000 E-Fahrzeuge pro Jahr. Produziert werden sollen Batteriezellen sowie Module und Hochvolt-Speichersysteme (Packs).