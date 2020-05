Es ist einfacher aufzuzählen, mit welchen Zweibrücker Bands Andreas Buchmann noch nicht aufgetreten ist. Aktuell würde er mit der Creed-Tribute-Band Overcome Konzerte geben. Vorher war er bei der Schnappergang, Halleluja Westernhagen, Depeche Rock, Distinct Heads und Reimheitsgebot tätig.

Wer Buchmann kennt, weiß welche Musik der Kirrberger Bassist bevorzugt. Deshalb kann es nur eine Frage geben: „Welches Album von Tool?“ Buchmann lacht laut. „Ich höre nicht nur Tool. Tool hat mich über Jahre maßgeblich begleitet. Aber nicht nur diese Band. Natürlich gehört auch Creed zu meinen Lieblingsbands.“

Creed ist eine einflussreiche US-Alternative Grungerockband,. Buchmann hat mit seinem Ex-Depeche-Rock-Weggefährten Patrick Bollig die Creed-Tributeband Overcome gegründet, die für Auftritte bei großen Stadtfesten vorgesehen war, auch in Zweibrücken. „Weil ich die Creed-Tribute-Geschichte mache, habe ich Alter Bridge für mich entdeckt.“ Diese Rockgruppe besteht komplett aus den Instrumentalisten von Creed, sie wurde nach dem Ende von Creed gegründet. Anstelle von Scott Stapp singt Myles Kennedy.

Von Creed zu Alter Bridge

„Erst mit der Gründung von Overcome habe ich mich richtig für Alter Brigde interessiert und arbeite gerade alle Alben auf, die diese Band gemacht hat.“

Trotzdem dominiert Musik von Tool Buchmanns Alltag. Seine Hörempfehlung: „Fear Inoculum“. „Das läuft bei mir jeden Tag.“ Tool ist nicht wirklich für Musik zur guten Laune bekannt. Zu komplex sind die Melodien, zu mitreißend die besungenen Dunkelwelten. Ergießt sich der Familienvater gerne in Depression, Traurigkeit und Selbstmordgedanken?

Jeden Tag „Fear Inocolum“

„So interpretiere ich das Album überhaupt nicht. Als ich es zum ersten Mal gehört habe, war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich Härte vermisst habe. Aber diese musikalische Härte ist überhaupt gar nicht notwendig, wenn man das ganze Album nach mehrmaligem Hören auch verstanden hat. Die Songstrukturen sind jedes Mal aufs Neue unglaublich. Je öfter ich das Album, höre desto mehr wird mir die Komplexität der Songs bewusst.“ Die Komplexität der Musik von „Fear Inoculum“ ist in der Tat mitreißend. Die ersten beiden Songs erstrecken sich über satte 22 Minuten Länge. Mitreißend sind sie komponiert und vertont, bedrohlich und hypnotisierend. Zehn Stücke sind drauf, nur drei unter zehn Minuten Laufzeit. „Fear Inoculum“ hätte 2019 ein Verkaufsschlager werden können, wenn die Band es nicht als Sonderedition für 80 Euro veröffentlicht hätte.

Urknall und Privatzoo

Bleibt Buchmann bei so viel Musik noch Zeit für Film und Fernsehen? „Kaum, weil ich das Haus renoviere. Dabei höre ich halt Musik. Ich versuche der ganzen Corona-Wut zu entfliehen und versorge mich nur mit den notwendigsten Informationen. Abends, wenn ich auf der Couch liege, gucke ich mir einen Youtube-Kanal an, der heißt ,Urknall, Weltall und das Leben’. Die referieren da über Astrophysik.“

Nur für seinen Sohn hat Buchmann zuletzt Netflix abonniert. Allerdings hat sich der Familienvater nun für die Doku „The Tiger King“ begeistert. „Das Ding hat mich komplett umgehauen. Das ist eine Dokumentation über einen privaten Zoo mit Tigern und Löwen in Oklahoma. Am Anfang scheint es um einen ganz normalen Zoo zu gehen. Aber im Laufe der Folgen entwickelt sich alles zum Drama. Das geht bis hin zu Morddrohungen. Außerdem schaue ich ,The Last Dance’, eine Doku über die Chicago Bulls der 90er Jahre. Weil ich früher Michael Jordan verehrt habe.“

Infos

Tool: „Fear Inoculum“, zehn Tracks, 87 Minuten, ab 34 Euro.

„The Last Dance“, Miniserie, vier Episoden, Netflix.