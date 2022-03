Am Freitag gegen 2 Uhr in der Nacht bekam ein 25-jähriger Mann in der Schanzstraße in Homburg einen Schlag mit einem Baseballschläger oder einem ähnlichem Schlagwerk auf den Hinterkopf. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, erlitt das Opfer eine Platzwunde. Der Mann war zu Fuß auf dem Nachhauseweg, bevor er in der Schanzstraße auf vier Personen traf, die sich laut stritten, so die Polizei weiter. Der 25-Jährige mischte ein. Bei der Unterhaltung mit der erhielt der junge Mann den Schlag auf den Hinterkopf und musste ärztlich behandelt werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06841-1060 zu melden.