Der Echo Verlag wurde im Freien gegründet. Im Spätsommer 1981 nach einer „schweißtreibenden Apfelernte in Kammenhubers Garten“, wie man in dem Buch „Geschichten aus dem blauen Hut“ nachlesen kann, das natürlich im Echo Verlag erschienen ist.

Das erfolgreichste Buch des Verlags ist der Roman „Das Auge der Amsel“ (1990), das erste Buch von Wolfgang Ohler. Zur Buchvorstellung kamen 150 Zuhörer. Das Buch war innerhalb kurzer Zeit vergriffen, 1991 gab es eine zweite Auflage. Das Buch kam auf 1500 Exemplare.

Verleger Michael Dillinger: 1950 in Heidelberg geboren, aufgewachsen in Speyer, lebt seit 1978 in Zweibrücken, war Lehrer am Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium, ist Mitglied im Verband deutscher Schriftsteller, im Literarischen Verein der Pfalz (1989-1998 war er Vorsitzender) und in der Zweibrücker Autorengruppe. Er schreibt Erzählungen, Gedichte, Hörspiele und szenische Texte. Auszeichnungen: Fördergabe Literatur des Bezirksverbandes Pfalz, Preisträger internationaler Literaturwettbewerb des Schriftstellerverbandes Luxemburg.

Verleger Wolfgang Ohler: 1943 in Zweibrücken geboren, Jura-Studium in Tübingen und Saarbrücken (Promotion), war Richter, zuletzt Vorsitzender des ersten Strafsenats und Vizepräsident des Oberlandesgerichts Zweibrücken, ist Mitglied im Literarischen Verein der Pfalz, in der Literatenvereinigung Bosener Gruppe und im Syndikat (Autorengruppe deutschsprachiger Kriminalliteratur). Er schreibt Romane, Erzählungen, Mundart, szenische Texte, wöchentliche Mundart-Glosse in der RHEINPFALZ „Do bische platt“ (seit 2009), Auszeichnungen: Pfalzpreis des Bezirksverbandes Pfalz für sein Lebenswerk, Literaturpreis des Landes Sachsen-Anhalt, Theaterpreis der Stadt Frankenthal.