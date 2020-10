Im Zuge der Erneuerung der Lambsborner Straße (K 65) in Bechhofen soll die dortige Bushaltestelle barrierefrei gestaltet werden. Der Ausbau der Straße soll im ersten Halbjahr 2021 beginnen, er wird sich aber wahrscheinlich über zwei Jahre erstrecken. Die Bushaltestelle in der Lambsborner Straße war von der Verwaltung mit der höchsten Priorität versehen worden.

Der Bechhofer Gemeinderat schlug am Montagabend vor, die Haltestelle Bechhofen Brunnen, die in der Lambsborner Straße liegt, ebenfalls in die höchste Kategorie aufzunehmen. Matthias Roos (CDU) und Bernd Knerr (SPD) sprachen sich dafür aus, auch die Haltestellen an den Ortseingängen in den Blick zu nehmen. Der Rat folgte der Empfehlung der Verwaltung, und vergab den Planungsauftrag an das vom Kreis ausgewählte Kaiserslauterer Büro Schönhofen Ingenieure. Das Büro wird zunächst für jede Bushaltestelle ermitteln, was ein barrierefreier Umbau kosten würde. „Bevor wir darüber entscheiden, brauchen wir mehr Informationen“, sagte Knerr. daa