Beim Bundenbacher Reitturnier werden erstmals Prüfungen für den Barockpferdecup ausgetragen. Die noch junge Wettbewerbsdisziplin ist ein Zugewinn.

Das war mal ein schöner Kontrast: Während am Samstagnachmittag 17 Reiter-Pferde-Paare hochkonzentriert schwere Lektionen im Dressurviereck zeigten, raschelten am Sonntagmorgen farbenfrohe Kostüme, während der Prüfung wurde im Sattel sogar gelacht. Denn da standen die Barockpferdeprüfungen an, die zum ersten Mal beim Turnier des RFV Bundenbacherhöhe im Programm waren. Und dabei erklang Musik, zu der sich Pferde mit kostümierten Reitern schwungvoll durchs Viereck bewegten.

Die beiden Prüfungen auf A- und L-Niveau sind Teil des Barockpferdecups. Das ist eine Prüfungsserie, die bei verschiedenen Turnieren in der Region ausgetragen werden. Zwar war das Teilnehmerfeld in Kleinbundenbach etwas kleiner als zuletzt, dafür waren die Leistungen sehr bemerkenswert.

Augen schließen und genießen: Dana Milz ritt in Kleinbundenbach mit Richie Rich zum Sieg in der Barockpferde-Kür der Klasse L. Foto: Andreas Danner

Es ist ein anderes Turnierreiten, das die Zuschauer sehen, und das mit Pferden, die man nicht jeden Tag auf einem Turnier sieht. Die Reiter haben in den Kürprüfungen freie Hand in der Gestaltung, das sorgt für Abwechslung im Viereck. „Hier erhält man ein bisschen mehr Wertschätzung“, erzählt Dana Milz, die in Kleinbundenbach mit Richie Rich beide Barockpferdeprüfungen gewann, mit Blick auf die Unterschiede zu den üblichen Turnierprüfungen. „Hier kommt es nicht nur auf die Leistung an, sondern auch auf die Mühe, die man sich gibt“, ergänzt sie.

Weil Richterin Uta Rosenau die jeweiligen Ritte über die Lautsprecheranlage bewertet, ist das, was zuvor im Viereck passierte, für die Zuschauer gut einzuordnen. Schon beim Einreiten ziehen die Starter die Blicke des Publikums auf sich. Dafür sorgen nicht nur die Kostüme, die sich meist an den im Barock getragenen Kleidern orientieren, sondern auch die Pferde.

Christin Laureen Komendzinski (Billigheim) auf Darko war Zweite in der Barockpferde-A-Kür beim Reitturnier in Kleinbundenbach. Foto: Andreas Danner

Die Gundersweilerin Dana Milz stellt in Bundenbach ihren Barockpinto Richie Rich vor. Barockpintos sind eine Kreuzung aus einer Friesenstute und einem Altgelderländer-Schecken. Richie Rich hat eine tolle Galoppade, er lässt sich weder von der Federmaske irritieren, die er trägt, noch von dem Kleid, das beim Reiten flattert und raschelt. „Beim Kleid sind die Pferde ganz entspannt, das Tragen von Kopfschmuck muss man aber trainieren“, erzählt Milz.

Als „Augenweide“ bezeichnet Richterin Rosenau das Paar, das seine Aufgaben „sehr konzentriert“ meistert und mit einer „tollen Harmonie“ überzeugt. Das galt sowohl für die A- wie für die L-Prüfung, bei der Milz und Richie Rich die Höchstbewertungen erhielten. Ein Niveau, das in der A-Prüfung Christin Komendzinski (Billigheim) mit ihrem Pinto Darko fast erreicht. Sie zeigt laut Rosenau „viel Ideenreichtum“ bei der Kürgestaltung, ihr Pferd präsentiert sich für die Richterin „sehr zufrieden“.

Ein Hingucker: Katrin Naomi Dias Assis (Östringen) auf ihrem Lusitano Lazaro, Zweitplatzierte in der Barockpferde-L-Kür. Foto: Andreas Danner

Dass die Prüfungen auch Raum für Zirzensik bieten, belegt Kerstin Wiehthüchter (Gundersweiler) mit Enamorado de Garcia. In der Schlussbahn zeigte sie den spanischen Schritt, am Ende beugt sich ihr Pferd zum Kompliment. Ein echter Hingucker und ein toller Mehrwert fürs Turnier.