Wer einmal Angst hatte, dass er keine Frikadelle mit Bratkartoffeln kriegt, der wird fortan immer darauf achten, dass er Bargeld zuhause hat.

Am Pfingstwochenende war ich in Papua-Neuguinea beim Stamm der Tolai. Also, was die Finanzen angeht. Der Südsee-Stamm kennt kein Geld in unserem Sinne, also Scheine und Münzen, sondern handelt mit Muschelgeld