Barbara Franke, Literatin und pensionierte Lehrerin, ist Vorsitzende der Zweibrücker Autorengruppe. Sie erzählt, wie sich Literatur und Sprache verändern – und die Menschen. Und hat allerlei Skurriles zu berichten – von der Polizei, einem Gesellschaftsproblem und einem Herzensanliegen.

Über 200 Reden hielt Barbara Franke vor Autorenlesungen. Dazu machte sie sich mit dem Werk und Leben des jeweiligen Autors vertraut und versuchte, ihm gerecht zu werden. Über die Jahre hat die 78-jährige Zweibrückerin viele Autoren getroffen. Eine Begegnung blieb besonders hängen.

Als der Autor Martin Walser mal zu einer Lesung ins Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium eingeladen wurde, „war die Stadt in Aufregung, da er so prominent war“. Barbara Franke und andere Mitglieder der Autorengruppe führten mit ihm vor seiner Lesung Gespräche – der Alkohol durfte natürlich nicht fehlen. Das ist ja häufig ein Klischee bei den Kreativen – Franke kann das übrigens auch nicht entkräften.

Walser hatte dem Alkohol ein bisschen zu ausgiebig zugesprochen, „und wollte gar nicht aufstehen. Und um acht war die Lesung. Ich hatte große Mühe, ihn dazu zu bewegen, jetzt doch seinen Platz zu verlassen und auf die Bühne zu gehen.“

Was sich witzig anhört, war es im Nachhinein gar nicht – da Walser kurz davor in den Medien meinte, es würde langsam mal reichen mit der Aufarbeitung der NS-Zeit, gab es heftige Proteste von Demo-Gruppen bei Lesungen kurz vor der in Zweibrücken. „Da war er fast traumatisiert, als er in Zweibrücken gelesen hatte.“ Sogar einen Anruf von der Polizei hatte Franke im Nachhinein bekommen: Warum sie denn der Polizei nicht Bescheid gesagt habe, damit man einen Schutz für Walser wegen der Demonstranten organisieren könne.

Franke weiß aber eine Antwort, warum viele Künstler gern mal zur Flasche greifen: „Manche sind fix und fertig, von den Lesungen oder wenn sie einfach in der Öffentlichkeit stehen.“ Nur für manche sei das ein Mittel zur Freilegung der kreativen Ader.

Auf den Tisch kommt bei Barbara Franke und ihrem Mann im September ein Urlaub in einem kleinen Örtchen in Bayern. Denn sie hat „Riesenbedürfnis nach einem ruhigen Rückzugsort. Ich hatte lange keine Ruhepause.“ Nach ihrer Pensionierung 2001 reihte sich ein Projekt an das andere. Barbara Franke, die gerne Spaziergänge im Ernstweilertal unternimmt, war auch Vorsitzende des Literarischen Vereins der Pfalz. Bücher und Literatur, das ist einfach „mein Leben“. Mehrere hundert Bücher besitzt sie selbst.

Auch Fan des gesprochenen Wortes ist sie: Mit Michael Dillinger oder ihrer besten Freundin führt sie gern Gespräche „über Mitmenschlichkeit und die Welt“. Das Gespräch im La Perla nimmt, während Franke an ihrem Wasser nippt, auch zunehmend die Richtung von Wandel an. Die Autorin findet, „die Kommunikation verlagert sich“. Das Persönliche nimmt immer mehr ab, das Handy sei da viel schneller rausgeholt. „Man sollte sich manchmal auf die alten Qualitäten besinnen.“ Das hört sich ja fast wie ein düsteres Zukunftsszenario an. „Nein“, meint Franke, „vieles hat sich auch zum Besseren verändert“. Etwa die Medizin. Ein Text, den sie geschrieben hat, thematisiert aber Fake News und Hackerangriffe. Mit ihm nimmt sie im Oktober am Mundart-Wettbewerb in Bockenheim teil und hofft, den Sonderpreis der Kategorie „Mundart in 2070“ zu gewinnen.

Denn es gibt auch Veränderungen in der Sprache: Die Mundart stirbt aus, Dialekte sind nicht mehr in. Und das Interesse an Literatur nimmt bei der jungen Generation auch immer weiter ab. Das hat zur Folge, dass immer mehr Leute aus der Zweibrücker Autorengruppe schwinden. Vor vier, fünf Jahren waren es noch zwölf Leute, heute sind es noch fünf bis sieben.

Deshalb ist es ihr ein Herzensanliegen, die Autorengruppe „wieder nach vorne zu bringen“. Wie will sie das anstellen? „Ich denke, man muss die Autorengruppe live erleben. Das hat seinen besonderen Reiz. Den hat für sie auch die Natur. Sie ist ihr „Heilmittel“, sagt sie.