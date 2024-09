Wer seine Bankgeschäfte am Montag oder Dienstag, 9. und 10. September, in einer Sparkassen-Filiale oder bei der Landesbank Saar (kurz: SaarLB) erledigen möchte, sollte bis zum Mittwoch warten. Saarlandweit hat die Gewerkschaft Verdi die insgesamt 4000 Mitarbeiter zu einem zweitägigen Streik aufgerufen, der am Montag begonnen hat. Welche Filialen genau betroffen sind, sei noch nicht bekannt. Auch beim Telefon-Kundenservice der Saar-Sparkasse könnte es Einschränkungen geben. Die Selbstbedienungsbereiche in den Filialen samt ihren Geldautomaten und Kontoauszugsdruckern wie das Online-Banking sollen aber funktionieren. In Saarbrücken wird es am Dienstag, 10. September, einen Demonstrationszug samt Kundgebung an der Ludwigskirche geben. Verdi fordert 12,5 Prozent mehr Gehalt für die Beschäftigten – mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat. Die Arbeitgeberseite habe laut Verdi bisher kein akzeptables Angebot vorgelegt. Die zweite Verhandlungsrunde ist am Donnerstag.