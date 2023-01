Ein Onlinebetrugs-Opfer möchte fast 17.000 Euro von der VR-Bank zurückhaben, die Bank weigert sich aber, zu zahlen. Der Fall wird vor Gericht verhandelt.

Das Amtsgericht Pirmasens hat einen Schlussstrich unter das Treiben zweier junger Männer gezogen. Unter anderem für den Angriff auf den Höhfröschener Bürgermeister erhielten die beiden 19-Jährigen Freiheitsstrafen.

Nur an einem einzigen Tag konnte der Skiclub Zweibrücken am zurückliegenden Wochenende Liftbetrieb an der Fasanerie anbieten. Auch wenn es hierzulande kaum noch schneit: Lift und Verein sollen auf alle Fälle erhalten bleiben.

Auf der Autobahn 8 bei Zweibrücken drohen Anfang Februar wegen einer Baustelle wieder mal lange Staus.

Es wird eng auf dem Winzler Friedhof. Deshalb soll eine neue Satzung her, damit niemand mehr von außerhalb des Ortes begraben wird. Ansonsten wäre bald kein Platz mehr für Erdgräber.

Beim Neujahrsempfang der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben wurde bekannt, dass die nächste Marktgräfin Sickinger Land durchaus auch männlichen Geschlechts sein darf. Dann wäre sie eben ein Marktgraf.

Die Gemeinde Wiesbach hat die Bewirtschaftung ihres Waldes in private Hände übergeben. Was die Wiesbacher mit dem Holz aus ihrem Forst so vorhaben.

Unser Mundart-Autor gibt in seiner Kolumne bekannt, wie man sich als Verfasser von Gedichten unversehens im Vorstand eines südwestpfälzischen Vereins wiederfindet.