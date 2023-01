Die Ballette „Carmen“ und „Bolero“ von Peter Breuer (76), die Sex und Leidenschaft verkörpern, sind am 27. Januar in der Zweibrücker Festhalle zu sehen.

Sie ist Kunstfigur und Kultfigur: Carmen. Sie verkörpert Sex, Leidenschaft und Abenteuer. Sie ist eine Projektionsfläche und tut alles dafür, dass das so bleibt . Peter Breuer, Tänzer, und Choreograf und Ballettdirektor des Salzburger Landestheaters hat aus der Novelle „Carmen“ von Prosper Mérimée von 1895 ein neues Ballett gemacht. Das ist am Freitag, 27. Januar, 19.30 Uhr, in der Zweibrücker Festhalle zu sehen. Es tanzt das Europaballett St. Pölten zur Musik der „Carmen Suite“ des 90-jährigen russischen Komponisten Rodion Schtschedrin (er arrangierte Bizets Ballettmusik „Carmen“ 1967 neu für Streicher und 47 Schlaginstrumente) und Edward Elgars „Enigma Variationen“ von 1899. Dazu eine weitere Ballettkreation von Peter Breuer: „Bolero“ mit der Musik von Maurice Ravel. Karten gibt es beim Zweibrücker Kulturamt, Maxstraße 1, Telefon 06332 871471 und bei ticket-regional.de.