Ballermann-Flair auf dem Flughafen konnten die Besucher des ausverkauften Konzerts am Freitagabend erleben: Fast 1400 Menschen waren gekommen, um beim Strandkorb Open Air unter dem Motto „Rheinland-Pfalz olé“ mit Künstlern wie Mia Julia, Michelle, Frenzy, DJ Ole, Lorenz Büffel und vielen anderen zu feiern wie auf Mallorca.

Allerdings nur, soweit das durch die immer noch geltenden Corona-Regeln möglich war. Denn die Maske durfte nur im Strandkorb abgenommen werden und auch das Tanzen war nur vor der eigenen „Insel“ erlaubt. Doch das tat der Feierlaune der Besucher keinen Abbruch, die über fünf Stunden durchhielten.

Den Auftakt machte die aus TV-Formaten wie „Promi Big Brother“ und durch Pornofilme bekannt gewordene Mia Julia, die seit 2013 auch als Schlagersängerin auftritt. Mit ihrem Hit „Hey es geht uns gut“ versprühte sie Spaß und gute Laune. Die meisten Besucher waren aufgesprungen und tanzten. Einige klatschten mit, andere filmten die Szenen mit ihren Handys – eine Erinnerung an Mia Julia in Zweibrücken, wenn man sie schon nicht in Mallorca erleben kann.

Mallorca-Feeling brachte sie mit Hits von ihren Auftritten im „Bierkönig“ auf der Baleareninsel, und das Publikum antwortete spontan auf ihre „Eoh“-Rufe. „Ihr seid total bekloppt, das liebe ich so an euch – und jetzt macht es so, dass ich es euch auch glaube“, forderte sie ihre Fans immer wieder auf. Sie trat ohne eine Band auf, zu Playback eingespieltem Sound. Und sie stellte mit „Alles nur geklaut“ einen neuen Song vor, der während ihrer Coronapause entstand. „Während Corona hatten wir ja nicht so viel zu tun“, kommentierte sie lakonisch. Sie verabschiedete sich mit einem fröhlichen „Dankeschön“, auf das die Zuhörer spontan mit „Bitteschön“ antwortete. Und auch nach ihrem Auftritt wollten einige Besucher Selfies mit der Sängerin machen.

Ihre Kollegin Michelle bewies mit ihrem Hit „Vorbei, vorbei“, dass sie trotz einer unüberhörbaren leichten Heiserkeit immer noch ein Publikum zum Kochen bringen kann. Zu pochendem, durchlaufendem Beat – leider nur vom Band – sang sie über den Riesenkater, den das Ende einer Beziehung bei ihr hinterlassen hat, und über das verzweifelte Starren auf das Handy und das Warten auf den Anruf, der nie kommt. Aber lange hielt diese Stimmung nicht an.

Unmittelbar im Anschluss machte sie ihrem Publikum Lust auf eine Reise nach Paris, der Stadt der Liebe. Denn dort möchte sie die schönen Momente einer Beziehung noch einmal erleben, frei von der Hektik einer immer schnelllebigeren Zeit, in der für Gefühle kaum noch Raum bleibt.

Gefühle waren auch für Sängerin Frenzy sehr wichtig. „Wollt Ihr emotional werden?“, fragte sie die Zuhörer gleich zu Beginn des Auftritts. „Seid Ihr bereit für die Abrissbirne aus dem ,Bierkönig’?“ Und prompt stimmte sie ihren Partyhit an: „Wir sind wir und einfach nur geil“, klang es da von der Bühne – wahrscheinlich im Playback. „Wir feiern das Leben! Mallorca-Style!“ Und immer wieder ermunterte sie die Fans zum Mitmachen. „Die Bühne ist so hoch, ich hab' ein bisschen Höhenangst“, bekannte sie. „Aber Ihr schreit so laut, dass Ihr mir die Höhenangst nehmt. Lasst uns zusammen ausrasten“, forderte sie alle auf. „Wir versaufen unser Geld!“

Lorenz Büffel, mit Hornmütze und Tigerpants, machte mit seinem Durst auf sich aufmerksam. „Ich will Freibier“, sang er laut, bevor er weitere Wünsche äußerte. „Gina Lisa, komm' und zeig' mir Deine Glocken“, bekannte er. Denn etwas wollte er unbedingt: „Einmal nur Sex mit Dir.“

Zur Ballermannstimmung steuerten auch Sabbotage, Jenice, Specktakel, Norman Langer, Nol Terhorst und DJ Ole ihre Songs bei, die dem Publikum mehr und mehr einheizten. Denn eines war hier wichtig: Party und nochmal Party.