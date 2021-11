Die Bauarbeiten in der protestantischen Webenheimer Lutherkirche sind abgeschlossen. Nach mehrmonatiger Schließung wird sie in einem Festgottesdienst mit Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst am Sonntag, 21. November, 10 Uhr, wieder in Dienst gestellt. In der Kirche wurden der Innenraum komplett neu gestrichen, ein barrierefreier Zugang angelegt und die Elektroleitungen erneuert. Die Orgel wurde gereinigt und erhielt einen neuen Motor. Vom 21. November an kann die neu angelegte Urnenstelen-Grabstätte im hinteren Teil des Kirchen-Innenraums belegt werden. Wie Pfarrerin Ines Weiland-Weiser betont, hat die Installation dieses sogenannten Kolumbariums wesentlich zur Rettung der Kirche beigetragen: „Ansonsten wäre das Gotteshaus verkauft worden.“ Kommendes Jahr soll das Kolumbarium in einem eigenen Gottesdienst gesondert vorgestellt werden. Weiland-Weiser: „Unser Dekan Peter Butz ist in Urlaub. Wir möchten das Kolumbarium nicht ohne ihn präsentieren, da der Kirchenbezirk mit involviert ist und Dekan Butz der Ideengeber war.“