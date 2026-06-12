Wer genauere Informationen über die Themen sucht, mit welchen Themen sich der Zweibrücker Stadtrat befasst, soll dies bald ausführlich im Internet nachlesen können. Im Stadtrat erinnerte Pascal Dahler (CDU) am Mittwoch daran, dass die Stadt auf ihrer Webseite zwar regelmäßig Listen mit den Überschriften der einzelnen Rats-Tagesordnungspunkte veröffentlicht. Dahler erkundigte sich, ob man dort nicht gleich die kompletten Sitzungsunterlagen ins Netz stellen könne – für jedermann zum Nachlesen. „Dieser Vorschlag ist bereits geprüft worden, das können wir umsetzen“, versprach Oberbürgermeister Marold Wosnitza bald mehr Transparenz im Umgang mit den Stadtratsunterlagen.