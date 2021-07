Der Saarpfalz-Kreis und der Zweckverband Personennahverkehr Saarland erweitern ab 1. August ihren Fahrplan an Sonn- und Feiertagen auf der Regionalbuslinie R7 zwischen Homburg und Zweibrücken. Mit dann 14 statt bisher zehn Fahrtenpaaren wird sonn- und feiertags ein fast durchgehender Stundentakt eingerichtet. Wie der Saarpfalz-Kreis mitteilt, dauert die Fahrt in den klimatisierten Bussen etwa 30 Minuten. Werktags verkehrt die von Saar-Mobil betriebene Linie R7 im Halbstundentakt mit Ausnahme der frühen Morgen- und der späten Abendstunden. Täglich würden auf der R 7 mehr als 2000 Fahrgäste befördert. Betreiber der Linie ist das Busunternehmen Saar-Mobil. Die R 7 verbindet die Bahnhöfe und Innenstädte von Homburg und Zweibrücken miteinander. Unterwegs wird unter anderem am Homburger Amtsgericht, am CJD-Jugenddorf Schwarzenbach, dem Römermuseum Schwarzenacker und am John-Deere-Werk in der Nähe des Globus-Markts gehalten. Informationen zum Fahrplan findet man unter www.saar-mobil.de und www.saarfahrplan.de.