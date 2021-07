Das Gesundheitsamt meldet für Montag keine weiteren Corona-Fälle. Das Landesuntersuchungsamt gibt den Inzidenzwert für Zweibrücken mit 9 an, für den Landkreis Südwestpfalz mit 1. Von den aktuell neun bestätigten positiven Fällen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes leben in Pirmasens fünf, in Zweibrücken drei und in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben eine Person.

Im Zweibrücker Impfzentrum wird Dienstag die 40.000. Impfdosis verabreicht. „Alle bis vergangenen Freitag registrierten Menschen haben einen Termin bis Ende Juli zugeteilt bekommen. Die Warteliste wurde somit geleert. Die neu hinzukommenden Registrierungen können nun schnell terminiert werden“, erklärt Matthias Freyler, Leiter des Zweibrücker Impfzentrums. Freyler weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass viele Menschen davon ausgehen, vom Land Rheinland-Pfalz eine Einladung zum Impftermin zu bekommen, ohne sich vorher registriert zu haben. Nach wie vor sei es wichtig, sich über das Online-Portal www.impftermin.rlp.de selbst für einen Impftermin zu registrieren. Aktuell ist es noch nicht möglich, im Zweibrücker Impfzentrum „freies Impfen“ ohne vorherige Terminvergabe anzubieten. Das werde aber voraussichtlich ab dem 2. August möglich sein.