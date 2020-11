Im Zeitraum zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, wurden in der Gemarkung Mittelbach-Hengstbach, am Waldrand an der Straße in Richtung Wattweiler, rund 30 Bahnschwellen unerlaubt entsorgt. Hierbei handelt es sich laut Polizei um sogenannte gefährliche Abfälle, deren illegales Abladen strafrechtlich verfolgt wird. Die Ablagestelle liege überdies in einem Wasserschutzgebiet, so die Polizei Pirmasens, die in dem Fall ermittelt. Sie bittet Zeugen, sich unter Telefon 06331/520-0 oder E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.