Der Bahnsteig am Haltepunkt Zweibrücken-Rosengarten soll zwischen 5. Juli und 20. August gebaut werden. Das teilte der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr mit. Demnach soll der Bahnsteig rund 120 Meter lang sein. Damit ein barrierefreies Einsteigen in den Zug möglich sein wird, wird der Bahnsteig 55 Zentimeter hoch und mit einem Leitsystem für Sehbehinderte ausgestattet. Ab September soll der Auto- und Fahrradparkplatz entstehen und im Frühjahr die Zugangsrampe zur Storchenbrücke. Das Projekt soll dem Vernehmen nach mehr als eine Million Euro kosten. Die Stadt muss für den Mitfahrer-Parkplatz, das Außengelände sowie Arbeiten in der Landauer Straße aufkommen – dort wird die Abbiegespur verkürzt sowie ein Rad- und Fußweg angelegt, der mit dem Rosenweg verbunden wird.