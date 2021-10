Fast fertig ist der Bahnsteig des neuen Bahnhaltepunktes Am Rosengarten in der Nähe des Bootshauses. Am Donnerstagmorgen haben Arbeiter die Laternenmasten auf dem langen Bahnsteig gesetzt, dessen Zugang derzeit direkt rechts neben der Rostwurstbude zu finden ist. Der mit zweifarbigem Belag versehene Bahnsteig beschreibt in Richtung Zweibrücken Hauptbahnhof eine leichte Linkskurve, die dem Gleiskörper folgt. Der Bahnsteig verläuft hinter den ersten Gebäuden in der Landauer Straße in Richtung Innenstadt.