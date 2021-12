Am Sonntag, 12. Dezember, geht der neue Bahnhaltepunkt am Zweibrücker Rosengarten in Betrieb. Die für 10. Dezember geplante Eröffnungsfeier mit Jungfernzugfahrt zwischen Hauptbahnhof und Rosengarten wurde pandemiebedingt abgesagt.

Dies teilte der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr mit. Nun also ohne Festakt fährt der erste Zug am Sonntag, 7.48 Uhr, am Rosengarten in Richtung Pirmasens ab. Um 9.10 Uhr geht es dann erstmals gen Saarbrücken. Der Bau des neuen Haltepunkts begann im vergangenen Juli. 2007 hatte der Stadtrat für die neue Haltestelle auf der Strecke Saarbrücken - Pirmasens gestimmt. Zusätzlich zum 120 Meter langen Bahnsteig soll im Frühjahr noch ein Vorplatz mit Parkplätzen für Autos und Fahrräder gebaut werden.

Ursprünglich war für Freitag, 10. Dezember, eine erste Zugfahrt vom Hauptbahnhof zum Rosengarten geplant. Die Feier der Deutschen Bahn und des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr mit Politikern fällt nun aus.