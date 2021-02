Bislang Unbekannte haben am Donnerstag gegen 17.30 Uhr einen Kanaldeckel und eine Warnbake im Bahneinschnitt (Landesstraße 471) in Höhe des Hauptfriedhofs auf die Fahrbahn gelegt. Die Polizei setzte den Kanaldeckel wieder ein und entfernte die Warnbake. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam durch diesen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kein Autofahrer zu Schaden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06332/9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizeilrlp.de zu melden.