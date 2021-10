Die Kreisstraße 78 bei Höhmühlbach wird am Mittwoch, 6. Oktober, zwischen 9 und 15 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern mit. In dieser Zeit begutachtet eine Firma den Zustand der Brücke über die Bahnstrecke. Dafür werden auch kleine Löcher gebohrt, die wieder mit Asphalt verschlossen werden. Auto- und Motorradfahrer werden zwischen 9 und 15 Uhr über dei Kreisstraße 15 und die Landesstraße 477 umgeleitet. Können die Arbeiten schneller als geplant abgeschlossen werden, wird die Sperrung früher aufgehoben, so der LBM.