In den nächsten zehn Jahren bis 2031 werden in Rheinland-Pfalz 130 Bahnhöfe modernisiert und barrierefrei neu gestaltet. Darunter befindet sich auch der Bahnhof in Dellfeld, der einen neuen Bahnsteig mit barrierefreien Zugängen erhält. Das Gros der Investitionen von zusammen 587 Millionen Euro bis ins Jahr 2031 trägt mit 445 Millionen die Deutsche Bahn Station & Service AG. Den Rest steuern das Land Rheinland-Pfalz und die Kommunen bei. Wie das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität mitteilt, profitieren täglich 180.000 Bahnreisende in Rheinland-Pfalz von der Modernisierung.