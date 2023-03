Nach dem Warnstreik der Eisenbahnergewerkschaft EVG am Montag rechnet die Bahn am morgigen Dienstag wieder mit fahrplanmäßigem Schienenverkehr in der Region Zweibrücken. Das sagte eine Sprecherin der Bahn am Montagnachmittag. Am Montag waren alle Zugverbindungen ausgefallen. Bereits am Sonntag ab 15 Uhr musste der Linienverkehr auf der Strecke zwischen Landau und Pirmasens Hauptbahnhof eingestellt werden. Grund waren laut Bahn kurzfristige Erkrankungen von Personal im Stellwerk Neustadt. Als Ersatz waren laut Bahn Busse unterwegs.

Weil von Privatunternehmen betrieben, fuhren am Montag die Linienbusse im Zweibrücker Stadtgebiet und Zweibrücker Umland. Mitarbeiter von Verkehrsunternehmen in städtischer Trägerschaft waren am Montag deutschlandweit, auch in Pirmasens und Kaiserslautern, dem Aufruf der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zum Warnstreik gefolgt.