Der Bahnübergang Tschifflick/Pirmasenser Straße in Niederauerbach ist von Mittwoch bis Freitag diese Woche gesperrt. Darauf weist die Stadtverwaltung hin, die als Grund Gleisarbeiten am Bahnübergang nennt. Die Zufahrt über die L 471 zum Kiebitzmarkt und zur Firma Wolf & Sofsky sei gewährleistet, so die Stadt.