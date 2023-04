Nur kurz war die Aufregung am Freitag in Kleinsteinhausen und Großsteinhausen. Bei Baggerarbeiten für die Telekom zur Glasfaserverlegung war Baggerfahrer Orhan Ramadan am Feldweg zum Funkturm zwischen beiden Ortschaften auf ein Geschoss aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Zunächst hieß es, es handele sich um eine Fliegerbombe, stellte sich später heraus, dass es sich bei dem rund 30 Zentimeter langen Fund eher um eine Granate handelt. Die war zwar auch nicht ungefährlich, doch aufgrund ihrer im Vergleich zu einer großen Fliegerbombe eher kleinen Ausmaße nicht ganz so gefährlich. Die Polizei rückte mit einem Streifenwagen an, am Nachmittag kam ein Kastenwagen des Kampfmittelräumdienstes dazu.

Die Kampfmittelräumer nahmen die Granate, verstauten sie in einer Kiste, transportierten sie ab und vorbei war der Spuk. Evakuierungen oder andere Vorsichtsmaßnahmen, die Auswirkungen auf die Bevölkerung gehabt hätten, waren nicht notwendig. Um 15 Uhr baggerte der Finder der Munition mit seinem Kleinbagger bereits weiter am Graben für die Glasfaserkabel. Angst haben die bulgarischen Bauarbeiter nach Aussage von Orhan Ramadan und seinem Kollegen Akif Rashid nicht gehabt, jedoch Respekt. mml