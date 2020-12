Es wird keinen „Zweibrücken-Pass“ geben, der Rosenweg erhält keinen neuen Belag, dafür die Stadtverwaltung einen neuen Pressesprecher.Das sind drei der Entscheidungen, die der Stadtrat am Mittwochabend in Einzelabstimmungen zum Haushalt traf. Grundsätzlich herrschte überparteilich große Einigkeit von links bis rechts: Der Stadtrat verabschiedete den Haushalt wie berichtet mit großer Mehrheit.

Die Sprecher der Fraktionen setzten bei ihren Haushaltsreden unterschiedliche Schwerpunkte. Im Kern waren sich aber alle einig: Schuld an der Finanzmisere der Stadt ist nicht die Stadt selbst. Vielmehr bürdeten Bund und Land der Stadt eine Vielzahl von Aufgaben auf, ohne sie für diese Leistungen zu bezahlen. Das Prinzip „Wer bestellt, der bezahlt“ gelte leider schon lange nicht mehr.

Nur in einigen Einzelfragen bestand der Rat oder einzelne seiner Mitglieder auf Einzelabstimmung.

So hatten Linke, „Die Partei“ und FWG gefordert, einen so genannten „Zweibrücken-Pass“ einzuführen, der es armen Bürgern ermöglichen sollte, im Stadtbus oder im Stadtmuseum oder in der Stadtbücherei einen Rabatt zu erhalten. Mit 13 zu 13 Stimmen wurde der Antrag abgelehnt.

Die Stadt wird auch ein Grundstück, das am Fuß der Stegwiesenbrücke zum Verkauf steht, nicht kaufen. Berni Düker (SPD) hatte sich dafür eingesetzt. Zwölf Stadträte (SPD und AfD) waren dafür, 14 dagegen, damit war der Antrag abgelehnt. Gestern hatten wir irrtümlich geschrieben, diese Abstimmung sei 13 zu 13 ausgegangen.

Dirk Schneider („Bürgernah“) hatte beantragt, Radwege zu verbessern und Radständer aufzustellen. Hier gab es ein kurioses Abstimmungsergebnis: drei dafür, vier dagegen, die große Mehrheit enthielt sich, also abgelehnt. Schneider beantragte auch, dass die Fraktionen im Rat künftig nur noch halb so viel Geld wie bisher erhalten. Nur Schneider stimmte dafür, der Rest war bei drei Enthaltungen dagegen. Schneider forderte auch einen besseren Belag für den Rosenweg. Der rote Schotter sei ungeeignet. Der Weg solle asphaltiert werden oder einen Belag erhalten, auf dem der Rollator nicht hoppele und auf dem ein Stadtratskollege mit seinem Schieberoller besser vorankomme: ebenfalls abgelehnt.

Schließlich forderte Schneider auch, die Stelle des Pressesprechers im Rathaus zu streichen. Die Position ist seit der Pensionierung von Heinz Braun unbesetzt. Oberbürgermeister Wosnitza sprach sich dagegen aus. Der Rat folgte mit großer Mehrheit Wosnitza und nicht Schneider.

Nach der weitgehend sachlichen und konzentrierten Diskussion über den Haushalt, bei der sich nur Dirk Schneider zeitweise den Unmut seiner Ratskollegen zuzog, erledigte der Rat neun Tagesordnungspunkte im Eiltempo ohne Diskussion und mit einstimmigen Beschlüssen. Alles war in Ausschüssen vorbesprochen.

Schließlich informierte der Oberbürgermeister den Rat über einen Unfall bei der Renaturierung des Auerbachs auf der Gemarkung Oberauerbach. Als ein Bagger rückwärts fuhr, sei versehentlich „ein Böschungsfuß weggebrochen“. Es koste 70 000 bis 90 000 Euro, diesen wiederherzustellen. Die Stadt müsse zehn Prozent der Kosten übernehmen, den Rest zahle das Land. Wosnitza äußerte sich dabei nicht zu den bei der Renaturierung gefällten kräftigen Pappeln (siehe Foto).