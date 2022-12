Dominik Stuckmann, Hauptfigur der jüngsten Staffel der Fernsehsendung „Der Bachelor“, hat am Dienstagnachmittag mit Freundin Anna Rossow das Fashion-Outlet in Zweibrücken besucht. Anna Rossow hatte sich beim „Bachelor“ gegen 21 andere Kandidatinnen durchgesetzt und ist jetzt Dominik Stuckmanns Freundin. In Zweibrücken fand sich das Pärchen zum „Meet & Greet“ mit Fans in der Outlet-Allee der Rosse gegenüber des Bruno-Banani-Ladens ein. Diese Marke wirbt in der Herbst/Winter-Saison mit Stuckmann und Rossow. Diese verteilten – ähnlich wie in der RTL-Show – rote Rosen an die ersten 100 erschienenen Autogrammjäger:innen.