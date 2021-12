Seit 7. Dezember ist auf der B 41 bei Neunkirchen in Richtung Sinnerthal eine Spur gesperrt. Weil jedoch auf einer Brücke zwischen der Abfahrt zur L124/Westspange in Richtung Neunkirchen und der Abfahrt zur L125 in Richtung Bildstock die Fahrbahn stark beschädigt ist, muss die Bundesstraße ab Freitag 18 Uhr komplett gesperrt werden, so der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS). Die Sperrung soll voraussichtlich bis Samstagabend dauern, könnte sich aber bis Sonntag hinziehen. Eine Umleitung ist über die L125, die L124 und über die L238 eingerichtet.