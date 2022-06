Der Zweibrücker Landtagsabgeordnete Christoph Gensch (CDU) drängt auf den weiteren Ausbau der B10.

„Es ist das wichtigste Infrastrukturprojekt für unsere Region, und es ist von großer Bedeutung, dass es jetzt schnell voran geht“, erklärte er nach einem Gespräch mit Landesverkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP). Laut Gensch bekannte sich auch Schmitt zum durchgängigen vierspurigen Ausbau der B10. Den Vorwurf der grünen Abgeordneten Lea Heidbreder, der B10-Ausbau sei eine falsche Prioritätensetzung, wies Gensch zurück. Der Ausbau sei integraler Bestandteil des Koalitionsvertrags. Gensch: „Natürlich spielen Umwelt-Aspekte eine große Rolle bei den Planungen, und das ist auch richtig so. Ich wehre mich aber dagegen, dass Umwelt und Zukunftsfähigkeit hier in nicht zulässiger Form und zu Lasten der Menschen in der Region gegeneinander ausgespielt werden.“ Auch in der jüngsten Stadtratssitzung wurde das Thema kontrovers diskutiert. Eine Resolution zum B10-Ausbau wollten sieben Ratsmitglieder nicht mittragen, zwei enthielten sich. Norbert Pohlmann (Grüne) sprach von einem „Verkehrskonzept aus dem vorigen Jahrhundert“ und einer „Forderung, wie sie vielleicht vor 50 Jahren angebracht war, aber jetzt nicht mehr“. Der B10-Ausbau löse weder Transport- noch strukturelle Probleme. Der Ausbau bringe mehr Autoverkehr zwischen Saarbrücken und Karlsruhe, und das in Zeiten des Klimawandels, in denen es eher darum gehe, Kfz-Verkehr zu vermeiden. Pohlmann und weitere Grüne stimmten gegen die Resolution. Auch Vertreter anderer Parteien stimmten dagegen oder enthielten sich. Sie waren zwar für den Ausbau, aber auch der Meinung, dass noch eine weitere Resolution nichts bringe. Das Projekt B10-Ausbau sei jetzt 30 Jahre alt, und den vielen Worten müssten jetzt endlich Taten folgen, so der mehrheitliche Tenor im Stadtrat.