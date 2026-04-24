Fünf Spieltage vor Saisonende haben sich die Vorzeichen in der B-Klasse West noch mal geändert. Die SVG-Kicker haben momentan die besten Karten in Sachen Meisterschaft.

Mit einem klaren 3:0 (2:0)-Heimerfolg über die zweite Mannschaft der SG TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken hat sich der SV Großsteinhausen am Donnerstagabend an die Spitze der B-Klasse West gesetzt. Schon zur Halbzeitpause hatte Mittelfeldmotor Jonas Marschall zweimal (34. und 42. Minute) für sein Team getroffen. In Spielminute 77 legte der 23-jährige vor 70 Zuschauern am Scheuerwald den dritten Treffer nach und machte endgültig den Deckel drauf in der Nachholpartie darauf. Siebenmal (insgesamt 14 Treffer) hat er nun in den vergangenen drei Liga-Begegnungen getroffen.

Satte 26 Punkte hat das Team von SVG-Trainer Patrick Müller in zehn Rückrundenpartien gesammelt. Nur gegen Knopp/ Wiesbach (2:2) und Stambach (1:1) gab es ein Remis. Mit der beachtlichen Serie verdrängen die SVG-Kicker die Stambacher erstmals seit Spieltag neun von der Tabellenspitze. Bei noch fünf ausstehenden Spielen (zwei Punkte Vorsprung auf den SCS und Platz zwei) sowie sieben Zählern auf den Dritten Knopp/Wiesbach (ein Spiel weniger), liegt Großsteinhausen nun auf direktem Meisterschafts- und Aufstiegskurs. Sollte das gelingen, wäre es die Rückkehr in die A-Klasse nach vier Jahren.