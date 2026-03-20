Der SC Stambach ist in der B-Klasse noch ungeschlagen. Der kommende Gegner ist der bislang einzige, der dem SCS in dieser Saison Punkte abknöpfen konnte.

Zum Spitzenspiel SC Stambach gegen SG Knopp/ Wiesbach kommt es am Sonntag ab 15 Uhr in der B-Klasse West. Die Gastgeber, als ungeschlagener und zu Hause sogar verlustpunktfreier Tabellenführer, treten gegen den auswärts bislang ungeschlagenen Zweiten von der Sickinger Höhe an. Oder um im Superlativ zu bleiben: Der beste Sturm der Liga (Stambach) trifft auf die beste Abwehr (Knopp/Wiesbach) der Klasse. „Wir wollen ungeschlagen bleiben, nach Stambach kommt keiner gerne“, druckst SCS-Spielertrainer Steven Hörner nicht lange herum, was für sein Team herauskommen soll. „Wenn man unsere herausragende Saison mit bislang nur einem Unentschieden nimmt, dann wären wir in einer anderen Klasse höchstwahrscheinlich mit weitem Abstand ganz vorne. Das zeigt, wie viele starke Mannschaften es in der Klasse gibt, dazu gehört Knopp/Wiesbach“, weiß er gleichwohl, wie schwer es wird.

Diese Konstanz über drei Viertel der Runde beizubehalten und dazu auf personelle Widerstände mit erfolgsbringenden Lösungen zu antworten, das hat der 34-Jährige so bisher auch noch nicht erlebt. Der Ausfall des Haupttorschützen Dennis Hirt hat das Team bisher von den Ergebnissen her prima kompensiert. Man hat sich quasi umgestellt: In sechs Spielen ohne Hirt gab es nur zwei Gegentreffer.

Nur noch zehn Spiele

Die Liste der Teams, die Stambach noch besiegen können wird zehn Spieltage vor Saisonende immer kürzer. Der Tabellenzweite SG Knopp/Wiesbach unternimmt als Nächster den Versuch. Die SG fügte dem SCS im Hinspiel (4:4) den bisher einzigen Punktverlust in der Liga zu. SG-Trainer Ralf Rabung sagt im Vorfeld: „Besonders groß ist mein Wunsch nach einer fairen Partie, ein gutes Händchen des Schiedsrichters könnte dabei entscheidend sein. Ich bin stolz auf die Entwicklung meiner Mannschaft. Ich hoffe auf ein verletzungsfreies Spiel, damit die Spieler ihre Fähigkeiten voll zeigen können. Wenn beide Teams ihre Klasse abrufen und mit Leidenschaft auftreten, dürfen sich die Zuschauer auf ein spannendes Spiel freuen.“