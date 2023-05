Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Meisterporträt: Am Schluss wollten sie es ganz durchziehen, der schöne Abschluss mit einem Heimspiel blieb den B-Jugend-Jungs des SV 64 Zweibrücken aber verwehrt: Der Gegner sagte das letzte Saisonspiel in Zweibrücken ab. So feierte die Mannschaft von Trainer Klaus-Peter Weinert ihre Meisterschaft in der Saarlandliga am 20. April nach dem Spitzenspiel in Riegelsberg. Am Ende war es eine ganz besondere Runde.

Die männliche B-Jugend des SV 64 Zweibrücken sicherte sich in der Saison 2022/23 den Titel in der Saarlandliga – mit der makellosen Bilanz von 20 Siegen in 20 Spielen. Vom Torverhältnis