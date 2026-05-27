Die Bürokratie sorgt dafür, dass in Bechhofen dringende Projekte verschoben werden müssen. Das ist niederschmetternd.

Gut vermarktet, schlecht gemacht. Diesen Eindruck hinterlässt das noch von der alten Landesregierung angeschobene Regionale Zukunftsprogramm, welches die Kommunen mit 200 Millionen Euro segnet. Das Vorhaben liest sich auf seiner Internetseite wie eine Werbebroschüre. Da steht zu lesen: „Mit dem Regionalen Zukunftsprogramm setzt die Landesregierung ein starkes Zeichen für zukunftsfähige und lebenswerte Regionen, die sich nachhaltig weiterentwickeln und ihre eigenen Potenziale entfalten können.“

Doch Deutschland wäre nicht Deutschland, würde ein Geldregen nicht an Voraussetzungen und Ausschlusskriterien geknüpft. Diese entpuppten sich in den Dörfern und in der Verbandsgemeindeverwaltung mehr und mehr als Fallstricke. Die Zustände während der Planungen im Büro von Bürgermeister Björn Bernhard gelten schon heute als legendär. Nur, um abzugleichen, ob die von den 17 Dörfern genannten Investitionsvorhaben im vorgegebenen Rahmen zulässig sind. Die Krönung von allem: Das Erfordernis, diese Projekte bis zum 31. Dezember 2028 abgeschlossen zu haben.

Was für Bechhofen daraus folgt, ist niederschmetternd. Statt das Geld in die Sanierung der Kita und des Daches des Dorfgemeinschaftshauses (DGH) zu stecken, muss es für ein Dach am Wohnhaus im Dorfzentrum verpulvert werden. Das soll ein starkes Zeichen für zukunftsfähige und lebenswerte Regionen sein? Dieser von der alten Landesregierung angerichtete Irrsinn muss aufhören. Schnell. Bechhofen braucht vielmehr ein funktionierendes DGH und eine zukunftsfähige Kita.