Mit Beginn der Coronapandemie wurden im Behördenzentrum in der Maxstraße (Max 1) Laufwege etabliert, die dazu dienen sollen, die Besucherströme besser zu steuern und Menschenansammlungen so gut es geht zu vermeiden. Im Max 1 finden sich mit dem Kultur- und Verkehrsamt sowie dem Ordnungsamt zwei hoch frequentierte Ämter, die eine solche Steuerung nach wie vor nötig machen. Dies half, dass das Bürgerbüro auch zu Pandemiezeiten nie geschlossen werden musste.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, müssen die Mitarbeiter aktuell vermehrt Bürger auf die richtigen Laufwege hinweisen – trotz der Beschilderungen an den Eingängen. Oftmals führt dies laut Stadtpressesprecher Jens John zu Diskussionen und damit auch zu verlängerten Wartezeiten. „Wir möchten deshalb nochmals darauf hinweisen, dass für das Bürgerbüro und die Führerscheinstelle ausschließlich der Eingang in der Wassergasse zu nutzen ist. Für andere Anliegen des Ordnungsamtes wie etwa Gewerbewesen, Bußgeldstelle oder Ausländer- und Asylangelegenheiten soll der Eingang Lammstraße (Eingang Finanzamt) genutzt werden. Bei einem Anliegen im Kulturamt bitten wir die Bürger den Eingang in der Maxstraße 1 zu nutzen“, so John.

Die Stadt weist auch darauf hin, dass zur besseren Planung nach wie vor eine Terminabsprache gewünscht ist. Diese kann sowohl online über das Terminbuchungssystem auf der Webseite der Stadtverwaltung www.zweibruecken.de oder telefonisch erfolgen. Ohne Termin sei mit längeren Wartezeiten oder mit der Nicht-Bearbeitung des Anliegens zu rechnen.