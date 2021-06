Es ist soweit: Am 1. Juli startet das Bürgermobil der Ortsgemeinde Rieschweiler-Mühlbach.

Fahrzeug und freiwillige Helfer gibt es bereits. Über die genauen Modalitäten, wie das Fahrzeug zum Beispiel angefordert werden kann, werde mittels eines Flyers, den alle in der Gemeinde erhalten sollen, noch informiert, sagte Bürgermeister Peter Roschy in der Ratssitzung am Mittwoch.

Denn aktuell steht die Bürgermobilzentrale noch nicht, die am Netto-Markt errichtet wird. Der Pavillon, in dem die Zentrale untergebracht wird, wird aus Polen geliefert. Aber da die Inzidenzen im Landkreis deutlich gesunken sind und sich die Pandemie-Lage deutlich entschärft hat, „haben wir beschlossen den Betrieb des Bürgermobils am 1. Juli aufzunehmen“, sagte Roschy.

Um die ehrenamtlichen Fahrer und die Fahrgäste während der Hochphase der Pandemie zu schützen, war der Bürgermobil-Start verschoben worden.