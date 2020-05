Wie soll das geplante Bürgermobil aussehen? Und wo soll es untergestellt werden? Zwei der Fragen, auf die es bei der Sitzung des Ortsgemeinderates Rieschweiler-Mühlbach (Dienstag, 19 Uhr, Schulturnhalle auf dem Pfaffenberg) Antworten geben soll.

Wie berichtet, plant die Ortsgemeinde Rieschweiler-Mühlbach ein Bürgermobil auf die Beine zu stellen. Dahinter verbirgt sich, grob gesprochen, ein mit ehrenamtlichen Fahrern bestücktes Taxi, das die Einwohner der Doppelgemeinde beispielsweise zum Einkaufen oder zum Arzt fahren kann.

Das Thema war schon mehrfach im Rat, nun geht es an die Details, wie Ortsbürgermeister Peter Roschy (SPD) im Vorfeld der Sitzung berichtet. „Der Zuschuss aus Mainz zu dem Projekt – 7400 Euro – ist da. Jetzt geht es darum, welches Fahrzeug wir gerne hätten und ob wir kaufen oder leasen sollen.“ Diese Vertragsangelegenheiten werden laut Roschy im nicht-öffentlichen Teil beraten, außerdem soll es darum gehen, wo der Stützpunkt des Bürgermobils, ein Gebäude mit Unterstand und Büroraum, hinkommen soll. Im Raum stehe das Gelände des im vergangenen Dezember eingeweihten Supermarktes am Ortsausgang Rieschweiler in Richtung Dellfeld.

Neue Küche für die Kita Kuckucksnest

Außerdem soll über eine neue Küche für die Kindertagesstätte Kuckucksnest beraten werden. Die Küche ist 20 Jahre alt und laut Roschy noch in einem sehr guten Zustand. Im kommenden Jahr ändere sich aber der Betreuungsanspruch im Land Rheinland-Pfalz, so dass davon auszugehen sei, dass mehr Kinder länger die Kita besuchen. „Und dann essen auch mehr Kinder in der Einrichtung.“ Deshalb habe das Land ein Förderprogramm aufgelegt, um Küchen in Betreuungseinrichtungen zu erneuern. 5000 Euro gibt es vom Land, in was das Geld investiert werden soll und welchen Anteil die Ortsgemeinde als Träger der Einrichtung, die von rund 90 Kindern besucht wird, beisteuert, darüber diskutiert der Ortsgemeinderat.

Normalerweise tagt der 16-köpfige Rat im Dorfgemeinschaftshaus im Ortsteil Höhmühlbach. Er zieht aufgrund der wegen der Coronakrise geltenden Abstandsregeln aber um in die Schulturnhalle im Ortsteil Rieschweiler. „Die Halle ist ideal, da haben wir großzügig Platz“, berichtet Roschy.