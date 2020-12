In St. Ingbert hat Bürgermeister Markus Schmitt (Grüne) bei Oberbürgermeister Ulli Meyer (CDU) seinen Rücktritt eingereicht. Begründet wird dies mit „zusätzlichen unternehmerischen Projekten und Zeitgründen“. Schmitt werde aber künftig als Beigeordneter amtieren. In dieser Funktion soll er seine Fachbereiche Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Stadtplanung behalten. Zusätzlich übernimmt er die städtische Projektverantwortung für das geplante Computersicherheits-Forschungszentrum Cispa. Neue Bürgermeisterin soll Nadine Backes (CDU) werden, die bisherige Beigeordnete für Kinder und Bildung. Sie war in der vorigen Legislaturperiode bereits Bürgermeisterin gewesen. Die Personalentscheidung muss vom Stadtrat getroffen werden.