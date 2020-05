Am Ende standen alle auf und spendeten Applaus: Jürgen Gundacker (SPD), der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, ist am Freitagabend in einer Sitzung des Verbandsgemeinderates in Dellfeld offiziell verabschiedet worden. Rund 60 Leute waren ins auf Abstand bestuhlte Bürgerhaus gekommen, neben den Ratsmitgliedern auch zahlreiche Ehrengäste, wie Landrätin Susanne Ganster (CDU) sowie die Oberbürgermeister von Zweibrücken und Pirmasens, Marold Wosnitza (SPD) und Markus Zwick (CDU). Er sei „sehr gern“ Bürgermeister gewesen, das Amt habe ihm „viel bedeutet“, sagte Gundacker (Foto), der nach acht Grußworten das Wort ergriff. Seiner Frau Silke (links) überreichte er einen Blumenstrauß, ebenso seiner Sekretärin Sigrid Hellbrück. Bis zum 1. Juni wird nun der Beigeordnete David Betz (SPD) die Amtsgeschäfte führen. Dann tritt Björn Bernhard (CDU) sein Amt an, der im vergangenen Herbst die Wahl zum Bürgermeister gegen Gundacker gewonnen hatte.