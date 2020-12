Björn Bernhard will Vorsitzender der CDU in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land bleiben, auch wenn er seit Sommer Bürgermeister der Verbandsgemeinde ist. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ kündigte er an, noch einmal für zwei weitere Jahre zu kandidieren. Er räumte aber auch ein, dass dies nicht unproblematisch ist: „Also in meinen Augen ist das nicht gut. Es gibt genug Themen, die auch aus der Partei heraus angesprochen werden müssen. Wo man auch mal den Verbandsbürgermeister kritisch hinterfragen muss.“ Möglicherweise werde er sich jemanden an die Seite holen, der dann als Nachfolger in Frage käme. Namen nannte er keine: „Es gibt viele. Das Gute ist, dass sich viele in meinem Alter in der Verbandsgemeinde für Politik und Parteiarbeit interessieren. Die vielleicht noch nicht in der ersten Reihe stehen. Wir haben in Hornbach und Althornbach gute Leute. In Wiesbach. In der Fraktion.“ Bernhard ist seit 2014 Gemeindeverbandsvorsitzender. Die nächste Wahl ist für Anfang 2021 vorgesehen.

