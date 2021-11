Am Sonntag, 28. November, entscheiden die Einwohner der saarländischen Stadt Homburg in einer Bürgerabstimmung, ob sie den suspendierten Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD) aus dem Amt abwählen wollen. Der ungewöhnliche Urnengang wurde vom Stadtrat beschlossen; schon seit Anfang 2019 kann Rüdiger Schneidewind infolge der Detektiv-Affäre sein Amt im Rathaus nicht mehr ausüben. Die CDU-Ratsfraktion hatte das Abwahlverfahren beantragt, weil sie die Wahl eines neuen Oberbürgermeisters auf den Weg bringen möchte. Am Sonntag, dem Tag der Bürgerabstimmung, beginnt um 18 Uhr die Auszählung der Stimmzettel. Auf diesen können die Homburger ankreuzen, ob sie Ja oder Nein zu Rüdiger Schneidewinds Abwahl sagen. Auf der Internetseite der RHEINPFALZ finden Sie am Sonntagabend das Ergebnis der Abstimmung.