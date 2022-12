Die Stadt Zweibrücken ist eine der am stärksten verschuldeten Kommunen deutschlandweit: rund 250 Millionen Euro „Miese“. Oberbürgermeister Marold Wosnitza will nun von den Bürgern wissen, was man dagegen tun könnte.

Dass die prekäre Haushaltslage nicht hausgemacht ist, ist bekannt. Mit der Haushaltskonsolidierungskommission des Stadtrats will die Stadt systematisch Potenziale zur Verbesserung der Finanzsituation untersuchen und umzusetzen. Nach gut einem Jahr Projektarbeit wurden laut OB zahlreiche Ansatzpunkte gesammelt. Einiges werde bereits umgesetzt.

Nun sollen auch die Bürger beteiligt werden. „Konsolidierung über kreative Ansatzpunkte bei Einnahmen und Ausgaben kann nicht allein über Verwaltung und Politik, einzelne Ämter oder Mitarbeitende betrieben werden“, so Wosnitza. Es seien die Bürger, auf die sich das Angebot und das Leistungsspektrum der Stadt richteten.

Wosnitza möchte deshalb Anregungen, Ideen und Beobachtungen der Menschen sammeln, die in Zweibrücken leben und das Leben hier ausmachen. Der Blick aus den internen Strukturen der Verwaltung und den Gremien sei wichtig, aber unvollständig. Der OB fordert die Zweibrücker deshalb auf, Vorschläge zu nennen, wie die Stadt ihre Einnahmen erhöhen und/oder ihre Ausgaben senken kann.

Teilnahme

Online unter www.zweibruecken.de/de/verwaltung/aemter/kaemmerei/

buergerbefragung-haushaltskommision/

Teilnehmen kann auch, wer das Formular, das bei der Stadtverwaltung ausliegt, ausgefüllt und abgibt; an der Infotheke im Rathaus oder im Bürgerbüro in der Maxstraße.