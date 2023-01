Unter www.umgebungslaerm.rlp.de kann man die aktuelle Lärmkartierung und den Lärmaktionsplan für die Stadt Zweibrücken einsehen – wenn man sich bis hierhin durchklickt. Das Land Rheinland-Pfalz bietet seinen Bürgern bis zum 28. Februar die Möglichkeit, sich online an der Aufstellung des landesweiten Lärmaktionsplans zu beteiligen. Anregungen und Vorschläge zur Lärmminderung können über https://www.online-beteiligung.org/rheinland-pfalz/, per E-Mail Laermaktionsplanung@lfu.rlp.de oder mit der Post ans Landesamt für Umwelt, Referat 26, Kaiser-Friedrich-Straße 7, 55116 Mainz, eingebracht werden. Eine zweite Phase der Beteiligung wird sich voraussichtlich vom 1. November 2023 bis 31. Januar 2024 erstrecken. Im Mai 2019 hatte der Stadtrat einen Lärmaktionsplan für die Stadt Zweibrücken beschlossen. Dieser soll jetzt in den Aktionsplan Rheinland-Pfalz überführt werden. Der Zweibrücker Plan sieht Maßnahmen wie die Ausweitung von Tempo-30-Zonen, die Einführung von Geschwindigkeitsbeschränkungen an bestimmten Stellen und vor allem den Bau von Lärmschutzwänden an der A8 zwischen Ernstweiler und Zweibrücken-Mitte vor. Oberbürgermeister Marold Wosnitza erinnert auch an den Bau des Überfliegers und die Erneuerung von Ampelanlagen. Zudem sollen der neue Bahnhaltepunkt am Rosengarten und der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen das Nahverkehrsangebot verbessern und damit zu weniger Autoverkehr beitragen.