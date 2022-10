Raser in Tempo-30-Zonen, Hundekot in allen Ecken und Müllberge am Messplatz regen die Bürger im Winzler Viertel auf. Zumindest die acht Pirmasenser, die am Dienstag zum Bürgergespräch mit der Stadtspitze gekommen waren.

Der Rechtsstreit um das ehemalige Brauereigelände in Zweibrücken geht in die nächste Runde: Damit gehen weitere Jahre ins Land, bevor auf dem Gelände die ersten Neubauten genutzt werden können.

Die Pirmasenser Stadtwerke hoffen auf ein Förderprogramm, mit dessen Hilfe die Fernwärme mit Wind und Sonne echte regenerative Energieträger erhält.

Vor dem Landgericht Zweibrücken wird ein 46-jähriger Pirmasenser wegen unerlaubten Drogenhandels angeklagt.

In Thaleischweiler-Fröschen eröffnet am Montag, 10. Oktober, eine Filiale der Baumarkt-Discounter-Kette Sonderpreis-Baumarkt.

Das bereits vierte Bürgerbegehren eines Anwohners sorgt in Großbundenbach für Kopfschütteln bei den politisch Verantwortlichen. Vor allem, weil etwas verhindert werden soll, das wahrscheinlich eh nicht passiert.

Dass auf dem der Langerkopf zwischen Wilgartswiesen und Leimen eine Photovoltaikanlage hinkommen soll, hält Norbert Meyerer, der für die CDU im Verbandsgemeinderat Hauenstein sitzt, für eine falsche Entscheidung.

Auch in Wiesbach und Bechhofen sorgt die geplante Grundsteuererhöhung für Unmut. Die Gemeinderäte sprechen von „Zwangsabstimmungen“, stimmen aber aufunterschiedliche Weise ab.