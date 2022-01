Das Bündnis Buntes Zweibrücken ruft für Samstag, 11 Uhr, zu einer Kundgebung in der Fußgängerzone auf. Das Motto der Veranstaltung lautet: „Zweibrücken dankt: Verantwortung übernehmen, Solidarität leben, Demokratie schützen, Meinungsfreiheit erhalten.“ Initiatorin Rebecca Wendel erklärt: „Hintergrund der Aktion ist, dass sich auch die tragende Mehrheit unserer Gesellschaft zeigt, um all denjenigen zu danken, die in der Pandemie die Gesellschaft zusammenhalten.“ Treffpunkt ist auf dem Herzogsplatz, dort findet ein kurzes Grußwort statt. Im Anschluss soll eine Menschenkette mit bunten Schals und Flatterbändern gebildet werden, die sich durch die Fußgängerzone bis zum Alexanderplatz bewegt. Die Veranstaltung läuft entsprechend den Corona-Regeln mit Abstand und Maske ab.