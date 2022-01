Das Bündnis Buntes Zweibrücken, die Vereinigung von sozialengagierten Bürgern, zivilgesellschaftlichen und konfessionellen Gruppen, Vereinen und Parteien, will in Kürze zur Teilnahme an einer Pro-Demonstration aufrufen.

„Es ist an der Zeit, dass sich die tragende Mehrheit unserer Gesellschaft zeigt“, sagt Ingrid Satory, Sprecherin des seit Jahren für demokratische Gesinnung und gegen offen faschistisches oder versteckt faschistoides Gedankengut auf die Zweibrücker Straßen gehenden Bündnisses. Einer Minderheit, die immer dagegen sei, und den bekannten, gefährlichen Rattenfängern hinterherlaufe, wolle man nicht den öffentlichen Raum und einen falschen öffentlichen Eindruck überlassen.

Die Bündnis-Partner hätten sich diese Woche besprochen und planten nun eine Samstagveranstaltung, Termin noch offen. „Auf jeden Fall werden wir uns bei Tageslicht äußern, nicht im Dunkeln herumschleichen“, sagt Satory in Anspielung an die Gegner der Corona-Maßnahmen, die sich vor allem an Montagabenden treffen. Das Bündnis trete uneingeschränkt für Meinungsfreiheit ein, die sich aber, wenn sie auf öffentliche Meinungsbildung abziele, auch formulieren müsse.

Die geplante Demo des Bündnisses mit, so hofft Satory, vielen Gesicht zeigenden Bürgern, soll auch eine Danksagung an alle sein, die in der Pandemie die Gesellschaft zusammenhalten. „Wir sind ihnen allen dankbar. Angefangen von den Kindern, die in den Kitas und Schulen unter schweren Bedingungen mitziehen. Viele werden manchmal vergessen, das gerade wollen wir nicht“, sagt Ingrid Satory. Die angemeldete Demo werde unter Corona-Bedingungen stattfinden und so organisiert, dass alle, die wollen, sicher teilnehmen können.