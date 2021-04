Nach der Spendenaktion sind nun sechs Standorte für Fahrradständer in der Innenstadt festgelegt, denn die Initiative Pro Fahrrad will zum Umsteigen aufs Rad anregen.

Bei einer Spendenaktion der Initiative pro Fahrrad sind 3000 Euro zusammengekommen. Mit dem Geld können laut Bernd Lohrum, Sprecher der Initiative, Fahrradständer, so genannte Anlehnbügel, gekauft werden. Am Boden befestigen soll sie der Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) im Auftrag der Stadt. Das hätte nach Meinung der Initiative schon längst passieren können, schließlich stehe der Frühling vor der Tür. Der kommissarische Pressesprecher der Stadt, Thilo Huble, teilte mit, dass es nicht mehr lange dauere, bis die Bügel installiert werden.

„Es wäre schön, die Bügel installiert zu haben, wenn Leute in die Stadt kommen und Radtouristen unterwegs sind, das würde die Infrastruktur verbessern“, sagt Lohrum. Dass die Anlehnbügel angeschafft werden, sei mit der Stadt besprochen worden, so Lohrum. Deshalb sei deren zögerliches Verhalten bei der Umsetzung nicht zu verstehen.

Dank der Spendenaktion kostet das Ganze die Stadt nichts außer der zugesagten Arbeitsleistung des UBZ, die Anlehnbügel am Boden festzuschrauben oder einzubetonieren, führt Lohrum aus. Er schlussfolgert: „Das bürgerschaftliche Engagement der Initiative pro Fahrrad wird von städtischer Seite nicht honoriert.“

Außerdem würden die Leute, die gespendet haben, jetzt doch auch gerne mal sehen, dass mit dem Geld etwas passiert. Mit den 3000 Euro, die zusammenkamen, könnte man beispielsweise 30 Anlehnbügel in einfacher Ausführung zu je rund 100 Euro kaufen oder acht Bügel zu je rund 400 Euro in Form eines Fahrrads, rechnet Lohrum vor. Auch Begehungen habe man mit der Stadt schon gemacht, die Standorte gemeinsam festgelegt. Es könne eigentlich losgehen, so Lohrum.

Das wird es laut Thilo Huble (Stadtverwaltung) auch demnächst. Es sei noch nötig, für die geplanten Standorte die notwendigen Bodenarbeiten zu prüfen und die Finanzierung zu klären. Dazu gehört die Frage, ob und in welchem Umfang eine einfache Verschraubung im Boden ausreicht oder eine zusätzliche Betonverankerung notwendig ist. „Diese Fragen sind nun für die einzelnen Standorte fachlich geprüft und finanziell besprochen – mit dem Ergebnis, dass die Befestigungskosten für die Fahrradständer seitens der Stadt finanziert werden“, erklärt Huble.

In der Konsequenz können laut Huble nun an folgenden geplanten Standorten die Fahrradständer gestellt werden: Alexanderplatz (Höhe ehemaliges Fotostudio Meyer), Alexanderstraße (neben Eingang Alexanderkirche), Fußgängerzone (Übergang Löwengasse sowie Einmündung Poststraße und Übergang Herzogbrücke) und Herzogplatz (neben Flusstreppe Stadt am Wasser).

Stadtradeln 2021: 30. Mai bis 19. Juni

Die Initiative Pro Fahrrad teilt mit, dass die Stadt Zweibrücken von Sonntag, 30. Mai, bis Samstag, 19. Juni, beim Stadtradeln dabei ist. Im vergangenen Jahr nahm Zweibrücken erstmals teil. „In diesem Jahr wollen wir noch ein Stückchen höher hinaus“, sagt Bernd Lohrum, Sprecher der Initiative.

In der Gruppe der Kommunen mit 20 000 bis 50 000 Einwohnern errangen die Zweibrücker auf Anhieb den Titel des besten Newcomers 2020. Im Städtevergleich lag Zweibrücken damals mit knapp 120 000 erradelten Kilometern weit vor der Nachbarstadt Homburg und nur knapp 1000 Kilometer hinter der Fahrradstadt Landau.

Lohrum: „Es wäre doch gelacht, wenn es uns nicht gelingen würde, das letztjährige Ergebnis zu verbessern und die Stadt Landau deutlich hinter uns zu lassen.“

Beim Wettbewerb Stadtradeln geht es um den Spa? beim Radfahren und vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen aufs Rad im Alltag zu gewinnen – und damit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Für die Stadt Zweibrücken teilnehmen können alle, die in Zweibrücken leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen. Weitere Infos online.