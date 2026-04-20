Die Zweibrücker Jugendbücherei boomt. Doch es gibt ein großes Problem. Und ausgerechnet jetzt geht ein lang gehegter Wunsch erst einmal nicht in Erfüllung.

Die Stadtbücherei und die Jugendbücherei Zweibrücken entwickeln sich weiter positiv. Das wurde am Donnerstag im Kulturausschuss deutlich, als Büchereileiterin Anne Detzler den Jahresbericht 2025 vorstellte. Demnach stiegen sowohl die Nutzerzahlen als auch die Anzahl der Ausleihen, der Besuche und der Veranstaltungen gegenüber dem Vorjahr spürbar an.

Insgesamt zählt die Bücherei im Jahr 2025 fast 2200 aktive Nutzer, fast fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders stark vertreten ist weiterhin die Gruppe der Kinder und Jugendlichen bis zwölf Jahre, die mehr als die Hälfte der Nutzer ausmachen.

„Unter engsten Verhältnissen“

Doch gerade hier liegt ein großes Problem. Denn die Jugendbücherei ist in der früheren Hauptschule Nord am Hilgardcenter untergebracht. Das Team der Jugendbücherei leiste Unglaubliches, habe aber zu wenig Platz. „Wo es wirklich boomt“, arbeite man „unter engsten Verhältnissen“, bedauerte Anne Detzler. Der lang gehegte Wunsch, Stadtbücherei und Jugendbücherei unter einem Dach zu vereinen, schien greifbar nahe: Das ehemalige City Outlet am Busbahnhof sollte zu einer Mediothek umgebaut werden. Doch im November 2025 kam die Nachricht, dass dort die Kaufhauskette Woolworth einziehen wird.

„Eine große Enttäuschung“ nennt Anne Detzler „die Zerschlagung der Pläne für die Mediothek im City Outlet durch die überraschende Vermietung des Gebäudes an Woolworth“. In ihrer Bilanz schreibt sie: „Über fünf Jahre intensive Arbeit an dem Projekt scheinen sich in Luft aufgelöst zu haben.“ Wie es für die Stadt- und Jugendbücherei konkret weitergeht, sei noch unklar. Oberbürgermeister Marold Wosnitza möchte die Pläne für die Mediothek nun in der Karlskirche umsetzen, aber hierfür gibt es weder einen Stadtratsbeschluss, noch sind die Kosten bekannt. Außerdem geht Zeit verloren.

„Es wäre so wichtig, Platz zu haben“

Dass dringender Handlungsbedarf bestehe, die Hauptstelle und die Jugendbücherei zu vereinen, sei „angesichts der mehr als ausgelasteten Kapazitäten der Jugendbücherei“ unstrittig, findet Büchereileiterin Detzler. Zumal nun auch die Musikschule ins Gebäude der Hauptschule Nord umziehen soll. Dabei denkt Anne Detzler nicht nur an die Bücherei selbst und an die Leser: Es kämen immer wieder Schüler in die Bücherei, die fragten, ob sie dort Hausaufgaben machen könnten. „Es wäre so wichtig, Platz zu haben“, sagte sie.

Dennoch will die Bücherei ihr Angebot ausbauen. Geplant sind unter anderem Gesellschaftsspiele für Erwachsene sowie Videospiele, die die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen fördern sollen. Zudem steht ein Projekt kurz vor der Praxisphase, bei dem ehrenamtliche Bücherboten immobile ältere Menschen mit Lesestoff versorgen.

Kinderbücher und Sachbücher sehr gefragt

Als Grund für die positive Entwicklung bei den Besucherzahlen nannte Detzler die zahlreichen Veranstaltungen und Angebote in Hauptstelle und Jugendbücherei. Vor allem die Kinder- und Jugendbücher werden viel ausgeliehen, und die Spiegel-Bestseller im Sachbuchbereich würden sehr geschätzt. Am Tag der Bibliotheken am 23. Oktober konnten sich neue Nutzer für ein Jahr kostenlos anmelden. 68 Menschen nutzten dieses Angebot – für Anne Detzler ein Zeichen dafür, dass Bibliotheken ein größeres Potenzial ausschöpfen könnten, wenn sie keine Jahresgebühr verlangten.