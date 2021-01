Von der Verlängerung des Lockdowns ist auch die Stadt- und Jugendbücherei Zweibrücken betroffen, die wie viele andere Einrichtungen vorerst geschlossen bleibt. Trotzdem ist es jetzt möglich, Medien auszuleihen: mit dem neu eingerichteten Abholservice BIB-to-Go, den das Team der Stadt- und Jugendbücherei ab Montag, 11. Januar, anbietet.

Leser mit einem gültigen Benutzerausweis der Büchereien können sich Medientüten zusammenstellen lassen. Sie können im Internetkatalog Findus die gewünschten Medien auswählen und die Titelangaben (Autor und Titel) entweder per E-Mail an stadtbuecherei.ausleihe@zweibruecken.de schicken oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/871-452 (montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr) bestellen. Das Büchereiteam stellt auch Überraschungstüten zu bestimmten Themen zusammen. Die fertigen Medienpakete können nach vorheriger Terminabsprache in der Stadtbücherei, Herzogstraße 11, abgeholt werden. Dies gilt auch für die Medienpakete aus der Jugendbücherei.

Die Bücherei weist darauf hin, dass Leser mit einem Büchereiausweis das große Angebot an digitalen Medien der Onleihe Rheinland-Pfalz nutzen können. Interessierte können auch noch bis zum 31. Januar mit einem kostenlosen Schnupperausweis das digitale Angebot testen. Dazu muss man eine E-Mail mit Name, Adresse, Geburtsdatum und Telefonnummer an die Stadtbücherei senden, dann erhält man einen Zugang.

Für Kinder gibt es ebenfalls etwas Neues: der Zugang zum Lesenlernen und zur Sprachförderung mit der App „ekidz“. Die App kann im Apple Store oder bei Google Play heruntergeladen werden, mit Büchereiausweis kostenfrei. Um loslegen zu können, muss man in der App nur noch die Heimatbibliothek auswählen, die Kartennummer angeben und ein Passwort festlegen.

