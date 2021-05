Bei weiterhin niedrigen Inzidenzen öffnet die Stadt- und Jugendbücherei am 25. Mai wieder für den Publikumsverkehr. Maximal zehn Personen dürfen sich dann jeweils dort aufhalten. Die Stadtbücherei in der Herzogstraße 11 und die Jugendbücherei in der Hofenfelsstraße 53 können dann wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten genutzt werden. Die Lese- und Internetplätze bleiben allerdings vorerst geschlossen. Derzeit können Leser noch den Abhol- und Rückgabeservice Bib-to-go nutzen und nach Terminabsprache Medien abholen oder zurückgeben. „Seit Herbst sind noch viele Medien ausgeliehen, die wir derzeit durch Anschreiben einfordern“, sagt Stadtbücherei-Leiterin Anne Detzler. Lange habe man während der Schließung auf Kulanz und Pauschalverlängerungen gesetzt, „aber es wird Zeit, zur Normalität zurückzukehren“. Die Öffnungszeiten der Stadt- und Jugendbücherei ab 25. Mai sind: Dienstag 10 bis 18 Uhr, Mittwoch bis Donnerstag 14 bis 18 Uhr. Die Stadtbücherei ist erreichbar unter Telefon 06332/871-452 und E-Mail stadtbuecherei.ausleihe@zweibruecken.de, die Jugendbücherei unter Telefon 06332/923940 und E-Mail jugendbuecherei@zweibruecken.de. Aktuelle Infos gibt es auch unter www.zweibruecken.de/stadtbuecherei.